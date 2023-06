Actualitzada 23/06/2023 a les 11:01

Una pare i un fill que es van barallar al seu domicili han estat detinguts aquesta setmana per la policia. El cos de seguretat informa aquest matí que els dos implicats estan acusats de delictes contra la integritat física i moral per agredir-se mútuament.El servei d'ordre ha fet pública també la detenció de dos conductors controlats en estat d'embriaguesa. Un arrest és el d'una turista de 22 anys que conduïa amb d'1,27 grams d'alcohol per litre de sang, i el segon conductor va donar 1 en la taxa del control d'alcoholèmia.