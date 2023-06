Atropellat greument un vianant a Sant Julià de Lòria

La víctima va ser trasllada a l’hospital de Sant Pau de Barcelona

Un home de 26 anys va haver de ser traslladat ahir al matí en helicòpter a l’hospital de Sant Pau de Barcelona per ser atès de les greus lesions que va patir a causa d’un atropellament a l’avinguda Verge de Canòlich, a Sant Julià de Lòria. El jove, després de ser atropellat, tenia un traumatisme cranioencefàlic greu i múltiples fractures, segons van informar des de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell.



La policia, segons va manifestar el cos d’ordre en un comunicat de premsa, va rebre l’avís per un atropellament a les vuit del matí d’ahir, quan per motius que encara es