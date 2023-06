Actualitzada 23/06/2023 a les 11:30

La policia va detenir dimecres a la tarda un jove que ja va ser arrestat el 6 de juny per estar al país tenint una ordre d'expulsió. Els agents van controlar l'home al Pas de la Casa i van poder comprovar en identificar-lo a les dependències policials que s'havia dictat contra ell una ordre d'expulsió per entrar al Principat. El jove està acusat d'un delicte contra la funció pública per haver tornat al país.