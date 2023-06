Accions per fomentar la lectura entre els alumnes del sistema francès

Actualitzada 23/06/2023 a les 06:29

La delegació de l’ensenyament francès a Andorra posa en marxa l’acció Un llibre per a les vacances, que enguany anirà adreçat als alumnes de CM2 del sistema educatiu francès del Principat. D’aquesta manera, tant els alumnes com els professors rebran abans d’acabar el curs una adaptació original i contemporània de L’Odissea d’Homer per Murielle Szac, autora, i Catel Muller, il·lustradora. El projecte pretén transmetre el gust per la lectura i reforçar-ne la pràctica durant les vacances d’estiu. L’obra va ser lliurada ahir als alumnes de CM2 de l’escola primària francesa de Sant Julià per Denis Dekerle, delegat de l’ensenyament francès a Andorra. Els alumnes de la resta d’escoles també rebran l’exemplar.El foment de la lectura és un assumpte recurrent al país. Tant és així que el Govern també va impulsar fa tan sols unes setmanes la segona jornada d’intercanvi d’experiències educatives sobre el foment de la lectura.