Donen per morts els passatgers del submergible Titan

Actualitzada 22/06/2023 a les 21:29

L'OXIGEN A DINS DEL SUBMERGIBLE S'ACABA AVUI

La nau, que va desaparèixer diumenge, tenia a l’interior oxigen suficient perquè els cinc membres de la tripulació continuessin respirant durant unes 96 hores; però a mesura que el temps passa aquesta xifra va baixant. “Per les dades que estem usant, sabem que havien començat amb 96 hores”, va dir en una roda de premsa el capità Jamie Frederick, de la guàrdia costanera dels Estats Units. Frederick va emfatitzar que els Estats Units i el Canadà estan fent tot el possible per trobar el submergible, però va incidir que l’operació de cerca és “molt complexa”, cobrint fins a uns 20.000 quilòmetres quadrats. La guàrdia costanera va confirmar ahir que ha detectat “sons” a la zona on es busca un submergible turístic.

OceanGate Expedition, l'empresa que operava el submergible desaparegut, ha donat per morts als cinc ocupants que hi viatjaven. Entre els desapareguts hi havia l'explorador francès Paul Henry Nargeolet, de 77 anys, un expert del Titanic, pare de dues residents a Andorra. Les possibilitats de trobar en vida els viatgers havien quedat gairebé esgotades aquest migdia amb el compliment de les 96 hores d'oxigen disponibles a l'interior del submarí, juntament amb la localització a la tarda de diverses "restes materials" corresponents al Titan, entre aquestes un tros de la cua que ha estat localitzada a uns 1.600 peus de la proa del Titanic. La guàrdia costanera ha informat en roda de premsa que les restes materials són "consistents a una pèrdua catastròfica de la càmera de pressió". D'aquesta manera, s'estipula que el submergible va implosionar i "no va haver-hi supervivents". El portaveu ha assegurat que els registrats ahir, que van ser considerats com una possible pista per trobar el Titan, "no sembla que tinguin cap relació".Un dels cinc viatgers del submergible que va despareixer quan es dirigia a una visita a les restes del Titanic era Paul Henry Nargeolet, de 77 anys, un expert del Titanic que té dues filles que viuen a Andorra des de fa temps i que estan plenament integrades. La Chloé viu a la Massana (Xixerella). Albert Casal en té un difús record, ja que va treballar a l’Hípica Cal Bou com a monitora d’infants i com a guia per fer excursions. “Farà uns 15 anys –rememora–, quan vaig anar a Avi­nyó a una fira de cavalls, em vaig trobar la Chloé, a qui vaig contractar per a l’hípica” del 2010 al 2013, segons la informació que ella publica a Facebook.Anteriorment va treballar durant un any com a guia de turisme eqüestre a Naturland, per a una empresa externa que tenia relació amb l’ecoparc. Del 2016 al 2017 va ser responsable del Centre Esportiu Eqüestre del Pirineu, i des de l’1 de juny exerceix com a osteòpata d’animals.La seva germana Sidonie viu a Ordino i va transcendir ahir molt poca informació. Òbviament, fonts properes a la família es van limitar a expressar que estan vivint amb molta angoixa aquestes hores, però amb esperança. La Chloé va ser qui va confirmar a la premsa francesa que el seu pare figurava entre els desapareguts del submergible.Nargeolet, ha fet més viatges al submarí turístic d’exploració Titan, i s’ha fet conegut per una peculiar missió: saber-ho tot sobre l’enfonsament del llegendari transatlàntic que reposa a 3.600 metres de profunditat des del 1912.Submarinista de la marina francesa a Cherbourg (nord-oest) durant 22 anys, va deixar el seu treball especialitzat en la desactivació de mines per l’aventura que suposava pilotar un petit submarí anomenat Nautile, amb què va descobrir el 1987 la proa del vaixell més famós del món a gairebé 4.000 metres de profunditat.Aquest primer projecte, finançat per França i els Estats Units, va ser l’inici d’una recerca incessant per part de Nargeolet, obsessionat per conèixer millor els secrets d’aquella matinada del 14 d’abril del 1912, quan van morir 1.500 dels 2.200 ocupants del Titanic durant el viatge inaugural del port anglès de Southampton a Nova York. Nargeolet es va submergir una trentena de vegades entre les restes del transatlàntic, de les quals va recuperar almenys 5.000 objectes, com ara sacs de cuir o peces d’or, jugant-se la vida a cada expedició.Aquestes troballes van contribuir a reconstruir aquest tràgic accident atribuït a una col·lisió amb un iceberg. L’exposició 43 objectes del Titanic que ens expliquen la mítica història del transatlàntic, a Cherbourg, es nodreix en gran part d’allò trobat.OceanGate Expeditions ofereix a la seva web viatges de vuit dies i set nits per visitar les restes del Titanic, amb un preu de 250.000 dòlars.La financera suïssa UBS estima que els vols comercials a l’espai exterior es poden convertir en una indústria de 23.000 milions de dòlars el 2030.En el turisme de guerra l’atractiu és a arribar a zones enmig d’un conflicte armat o un desastre natural, o viatjar a ciutats amb vestigis recents.Assolir els grans cims s’ha convertit els últims anys en una atracció turística més, malgrat els riscos que comporta la seva escalada i el preu elevat.