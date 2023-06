Traslladat a Barcelona un jove atropellat a Sant Julià

Pas per on passava el vianant quan ha estat atropellat a l'avinguda Verge de Canòlich

Actualitzada 22/06/2023 a les 19:12

Un home de 26 anys ha estat traslladat aquest matí en helicòpter a l'hospital Sant Pau de Barcelona per ser atès de les greus lesions que ha patit a causa d'un atropellament a l'avinguda Verge de Canòlich, a Sant Julià de Lòria. El jove tenia un traumatisme cranioencefàlic greu i múltiples fractures, segons han informat des de l'hospital de Meritxell.La policia ha rebut l'avís per un atropellament a les vuit del matí, quan per motius que encara es desconeixen el conductor d'una furgoneta Dacia Dokker hauria envestit un home que creuava per un pas de vianants. La víctima ha resultat ferida de gravetat i traslladada en primera instància a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, des d'on se l'ha evacuat en helicòpter fins a un centre mèdic de Barcelona. Els agents de policia del grup d'investigació d'accidents de trànsit instrueix el pertinent atestat per un presumpte delicte de lesions per imprudència.