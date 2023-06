Salut treballa per crear equips diferenciats d'urgències i SUM

Actualitzada 22/06/2023 a les 12:32

"MARGE DE TEMPS PER RELLEVAR PIQUÉ"

La direcció general del SAAS s’ha de renovar els propers mesos. El portaveu de l’executiu va indicar que el relleu de Josep Maria Piqué està previst per a final d’estiu i que, per tant, “tenim un marge de temps suficient per poder analitzar la situació i veure com es produirà aquest relleu”. Una substitució que el ministre va justificar pel “final d’una etapa laboral per motiu de jubilació”, malgrat que en el rerefons també hi ha que Piqué no és una persona de la confiança de l’actual ministra. Helena Mas ja va confirmar durant la presa de possessió el mes de maig passat que Piqué seria rellevat un cop finalitzés el contracte laboral.

El temps d’espera a urgències és la queixa més reiterada dels usuaris de l’hospital. El portaveu de l’executiu, Guillem Casal, va argumentar ahir que el ministeri de Salut “és conscient de les problemàtiques, ja ho era al final de la legislatura passada”, i que “la problemàtica rau en els metges disponibles i que han de fer al mateix temps els serveis del SUM i d’urgències”. Per això, va afegir, una de les línies de treball segueix sent crear dos equips diferenciats, un que s’ocupi de les urgències hospitalàries i un altre que s’encarregui de les extrahospitalàries. “S’està analitzant la possibilitat de segregar els dos serveis”, va apuntar Casal, deixant clar que el ministeri i la seva nova responsable, Helena Mas, hi estan a sobre per “poder solucionar aquest problema”.Per als responsables de la branca sanitària de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), evitar que el personal sanitari d’urgències hagi de compatibilitzar totes dues tasques i reforçar la plantilla amb més professionals és un dels canvis a impulsar per descongestionar el servei, però també apunten d’altres com ara ampliar els dies de funcionament del servei de permanències mèdiques. El sindicat assenyala l’opció que les guàrdies dels metges d’atenció primària s’ampliïn a diari (ara només estan operatives caps de setmana i festius), una qüestió que xoca amb el posicionament del Col·legi de Metges. La branca sanitària de l’USdA també advoca per “posar més metges als CAP”. En aquest sentit, considera que “un dels punts febles del sistema sanitari andorrà és que s’ha de reforçar l’atenció primària i donar-li més importància. Una bona atenció primària evita els ingressos hospitalaris a llarg termini”. Per als representants dels treballadors –ara majoritaris al comitè d’empresa–, el pal de paller de tot plegat és la contractació de més personal.