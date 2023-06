Quants ciclistes hi haurà?

Actualitzada 22/06/2023 a les 12:28

Des d’aquest mes tots els ports de muntanya del Principat tenen operatius nous comptadors de ciclistes. Es tracta d’un projecte que s’emmarca dins el programa Infoturisme, conformat per Andorra Turisme i pels departaments de Turisme dels set comuns, en què es desenvolupen i financen projectes d’interès per a totes les parts. La voluntat és tenir dades fiables sobre el trànsit ciclista a les carreteres i conèixer, entre altres qüestions, quines són les més utilitzades i les hores del dia que hi ha més afluència.Els darrers mesos s’han instal·lat sistemes de control de dar­rera generació en els 21 ports existents, així com també a tres altres punts de pas del Principat. Són uns dispositius de detecció i comptatge de bicicletes no intrusius, que funcionen mitjançant sensors tèrmics amb anàlisi de vídeo i que recol·lecten informació de manera permanent. El projecte s’ha dut a terme amb la col·laboració del departament de Mobilitat, segons indica Andorra Turisme al comunicat de premsa. A banda d’analitzar el comportament dels ciclistes a la carretera, les estadístiques obtingudes també permetran fer comparatives amb altres anys i estudiar accions especials en alguns ports, com ara millorar la senyalització en benefici de tots els usuaris de la xarxa, prioritzar el pas dels ciclistes en certes franges horàries, etcètera. Per exemple, Andorra Turisme assenyala a la nota que les dades obtingudes des de l’1 de maig fins ara mostren que els tres ports amb més afluència són el d’Envalira, la Comella i el coll d’Ordino.Andorra Turisme insisteix que, des de fa anys, el Principat aposta per consolidar-se com “un destí cicloturístic de referència”. Tant és així que, actualment, prop d’un centenar de ciclistes de primer nivell mundial resideixen al país i equips professionals i amateurs hi fan estades per entrenar en altura. També s’amplia anualment l’oferta de circuits per a bicicletes tot terreny (BTT) i bicicletes elèctriques. Paral·lelament, l’entitat destaca que els darrers anys s’han dut a terme diferents projectes per millorar l’experiència dels ciclistes, com ara la creació de carrils específics, l’obertura d’alguns túnels al pas dels ciclistes –com el de les Dos Valires– o la instal·lació, al de Radio Andorra, d’un botó que permeten activar una il·luminació per avisar de la seva presència. El Principat compta, a més, amb una trentena d’hotels especialitzats en ciclisme i que inclouen facilitats com ara servei de guardabicicletes. Finalment, el mes d’agost torna a Andorra la Vuelta. La cursa ciclista arribarà al Principat el dia 28 amb el final de la tercera etapa a Arinsal i l’endemà es farà la sortida de la quarta des del Parc Central d’Andorra la Vella.És a l’estiu quan els ports registren una afluència de ciclistes més alta. Per aquest motiu i per facilitar-los una pujada més segura, els comuns d’Encamp i la Massana informen de tancaments puntuals d’algunes carreteres. És el cas del port de Beixalís pel costat d’Encamp i el port d’Arinsal, on no es podrà accedir amb vehicles de motor els caps de setmana de l’1 de juliol al 2 de setembre entre les vuit del matí i les dotze del migdia.Aquests tancaments se sumen al del tram que va de l’edifici de l’Hortell a la Coma del Forat, a Arcalís, que tanca diàriament de les 8.30 a les 17.30 hores fins a l’11 de setembre. A Sant Julià de Lòria, per la seva banda, es prohibeix la baixada de vehicles i bicicletes del coll de la Gallina per Fontaneda.