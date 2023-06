La justícia admet a tràmit la demanda per la subscripció obligada a un portal

Actualitzada 22/06/2023 a les 12:33

La subscripció obligada a un portal de lleis arriba a la justícia. El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) va publicar ahir que la Batllia havia admès a tràmit la demanda interposada per un grup de cinc advocats contra la inscripció forçosa al portal anomenat LesLleis.com i els lletrats implicats en el cas ho celebren. “No és un servei essencial i no ens el poden imposar”, va explicar un dels implicats en la demanda ahir al Diari.Els fets es remunten al 15 de febrer, quan el Col·legi d’Advocats d’Andorra va aprovar en una assemblea ordinària que tots els advocats havien de subscriure’s obligatòriament a LesLleis.com, un lloc web on hi ha disposades les lleis i altres reglaments del Principat. Com a recompensa a aquesta subscripció global a la plataforma s’oferia una rebaixa del 55% per a tots els lletrats. Aquesta, però, s’hauria igualment de compensar amb un increment de la quota de col·legiat.Un grup de cinc advocats es va posicionar en contra d’aquesta decisió i va presentar un recurs. El principal argument era –i continua sent– que consideren injust que s’hagi d’incrementar el preu de la quota de col·legiat per un abonament que no tots els lletrats necessiten. En una assemblea extraordinària celebrada un parell de mesos després, el Col·legi d’Advocats va rebutjar aquesta demanda i ara el cas ha passat a mans de la justícia, que estudiarà les dues versions i prendrà una decisió.El Diari va contactar ahir amb els advocats que presenten la demanda i aquests mantenen els mateixos arguments que al febrer. “Em sembla molt bé que el col·legi negociï preus per tenir aquest servei, però no pot obligar-nos a contractar-lo”, va defensar un dels lletrats. Un altre company va afegir que contractar aquesta mena de serveis és quelcom que depèn de l’organització interna de cada despatx d’advocats, no pas del col·legi. Finalment, els advocats reivindiquen que l’acord va ser adoptat sense majoria absoluta i afegeixen que “només que hi hagi un professional que no estigui d’acord amb la decisió, per respecte no s’hauria d’adoptar”.El 15 de febrer, el Col·legi d’Advocats aprova que tots els lletrats s’han d’inscriure a LesLleis.com per gaudir d’una rebaixa del 55%.Un grup d’advocats presenta un recurs en considerar que no se’ls pot obligar a abonar-se al portal de lleis i que no és un servei que necessiten.Després que el col·legi rebutgés la demanda en una assemblea extraordinària, la Batllia l’admet a tràmit. A partir d’ara, el cas es troba en mans de la justícia.