La despesa en protecció del medi ambient puja a 29,3 milions

Actualitzada 22/06/2023 a les 11:19

El Govern, els comuns i el centre de tractament de residus (Ctrasa) van destinar 29,3 milions d'euros a accions per protegir el medi ambient l'any passat, el que suposa un increment de l'11,7% en comparació amb els 26,2 milions del 2021, segons informa Estadística. El recull de dades indica que el total representa 358,7 euros de despesa per càpita l'exercici passat pels 329,5 euros del 2021. La pujada respon a les accions per l'ordenació de deixalles, que passen de 8,7 a 11 milions, i d'ordenació d'aigües residuals, que augmenten de 4,2 milions a 5,4 milions en l'últim any. El total del 2022 gairebé iguala els 29,6 milions del 2018, la xifra més alta dels últims cinc exercicis.La distribució de la despesa mostra que s'han incrementat les inversions un 42%, amb 5 milions en total, i també creix la partida de personal, amb una variació del 10% per a un global de 6,7 milions.