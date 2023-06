Actualitzada 22/06/2023 a les 11:06

La possibilitat que el futur estadi de l’FC Andorra es construeixi a la zona de la Borda Mateu, a Santa Coloma, està pràcticament descartada després que el propietari dels terrenys, Jesús Maestre, manifestés al comú d’Andorra la Vella la intenció de desenvolupar el pla parcial per tal de construir-hi una zona residencial que constaria de cinc o sis edificis, a més d’una zona verda amb un gran parc. Maestre, juntament amb un arquitecte, un advocat i la propietat delegada, va explicar aquesta mateixa setmana al comú el projecte, que estaria situat al terreny d’uns 90.000 metres quadrats que hi ha a tocar dels camps de la Federació Andorrana de Futbol, i que suposaria que el comú de la capital rebés uns 10.000 metres quadrats dintre de la cessió obligatòria.Precisament aquesta parcel·la de la capital era una de les possibilitats que havia estudiat l’entitat tricolor per fer la nova instal·lació després que es descartés l’opció de Prada de Moles pels sobrecostos, tal com va explicar el Diari al febrer. De fet, fa tot just uns dies, el president de l’FC Andorra, Ferran Vilaseca, havia manifestat en una entrevista a Andorra Televisió que esperava que l’acord pels terrenys es pogués tancar aquest mateix mes, mentre que fonts de la propietat van explicar ahir a aquest rotatiu que l’última conversa entre les dues parts va produir-se al desembre, i que no es va tornar a avançar des de llavors. La idea del club propietat de Gerard Piqué era llogar el terreny per tal de fer un projecte semblant a la Borda Mateu al que s’havia projectat en el seu dia a Prada de Moles, que tindria uns costos previstos d’uns quaranta milions d’euros, en un terreny més favorable que no pas el de Prada de Moles. Segons les fonts consultades pel Diari, durant la trobada entre el club i la propietat no es va arribar a estudiar el projecte en profunditat, sinó que va centrar-se en el possible lloguer, i davant de la passivitat de l’entitat tricolor el propietari va decidir iniciar el procés d’urbanització de la finca. La propietat havia mantingut també altres contactes per interessar-se pel terreny en qüestió situat a la Borda Mateu. Maestre va explicar a aquest mitjà que la voluntat de presentar ara aquest pla és per garantir-se la normativa actual quant a la cessió del 15% i no perdre drets en cas que en el futur hi hagués un canvi legislatiu. Des de l’FC Andorra, interpel·lats per aquest mitjà, van preferir no fer cap tipus de valoració.En tot cas, el temps segueix anant en contra l’FC Andorra, ja que el conveni per l’ús de l’Estadi Nacional finalitzarà el 30 de juny del 2024, un cop acabi la propera temporada esportiva, i de cara al curs següent, el 2024-2025, el conjunt tricolor hauria de disputar ja els partits en una altra instal·lació, un fet que sembla impossible a hores d’ara, tenint en compte que no han arrencat les obres per a la construcció d’un nou camp. L’altra opció seria que el club i l’executiu negociessin allargar el conveni de cessió de l’Estadi Nacional per més temps, però s’hauria de veure també els altres actors implicats, principalment el rugbi, a més de LaLiga espanyola, que va atorgar a l’FC Andorra una moratòria de dos anys per poder jugar a l’Estadi Nacional sense complir tots els requisits que estableix la competició, i que difícilment allargaria aquesta moratòria sense que arrenquessin les obres d’un futur estadi o, almenys, amb un projecte presentat.Preguntat per aquesta qüestió a la roda de premsa posterior al consell de ministres, el portaveu del Govern, Guillem Casal, va assenyalar que “és un projecte entre privats”, i va refermar que “el Govern segueix amb la idea de fer viable l’edifici multifuncional a la zona de l’Estadi Comunal”, en el projecte que inclou el nou edifici multiús per acollir diferents esdeveniments, a més de la instal·lació esportiva propietat del comú d’Andorra la Vella.El sobrecost del projecte va passar de 26 a uns 40 milions i va obligar l’FC Andorra a descartar la possibilitat de fer l’estadi al terreny del comú d’Encamp.FC Andorra i la propietat del terreny van reunir-se al desembre i van parlar sobre l’hipotètic lloguer, però sense avançar en el possible projecte de camp.El president de l’FC Andorra va assenyalar que esperava tancar l’acord aquest mes, però la propietat diu que no hi ha hagut més converses des de final de l’any passat.La propietat projecta fer una zona residencial als terrenys de la Borda Mateu amb cinc o sis edificis de pisos, a més de zones verdes i parcs.L’acord entre FC Andorra i Govern per l’Estadi Nacional acaba en un any i la següent temporada el club hauria de jugar en una altra instal·lació.