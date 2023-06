Actualitzada 22/06/2023 a les 12:43

El Govern ha aprovat l’augment de la compensació econòmica per a les famílies acollidores d’infants i adolescents de 0 a 18 anys en situació de desemparament. La compensació d’acollir un infant o adolescent ha pujat de 360,60 euros per persona a 643,06 i l’acolliment d’un segon menor suposa una quantia de 1.028,89 euros, més del doble respecte a l’antiga vigència, que en fixava 510,85. En el cas que l’acollit presenti una discapacitat o sigui adolescent l’ajut s’apuja un 20% més, fins als 771,67. Les noves quanties s’han fet d’acord amb el llindar econòmic de cohesió social (LECS). En el cas del primer infant s’aplica el 50% del LECS i s’hi afegeix el 30% del mateix llindar si s’acull un segon.Segons va informar ahir el ministre portaveu, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, actualment, un total de 29 infants i adolescents es troben en famílies d’acollida. Aquesta és una xifra superior, segons va indicar Casal, als 26 infants i adolescents que viuen al Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE), més conegut com la Gavernera, perquè no han pogut beneficiar-se de l’alternativa de la família d’acollida, que és sempre la prioritat per a l’administració mentre els progenitors no se’n poden fer càrrec.La legislació determina el dret de les llars acollidores a rebre una prestació econòmica per assumir totes les despeses d’un infant dels zero anys a la majoria d’edat. Alguns dels àmbits que preveu són les necessitats en educació, alimentació i logística, com ara la inscripció a l’escola bressol o les dietes al menjador escolar, com va exemplificar Casal. A banda d’això, el Govern també garanteix que es fa càrrec de la totalitat de les despeses extraordinàries que siguin necessàries per al benestar, la socialització o el desenvolupament del menor, com ara les mèdiques.Trini Marín, la titular d’Afers Socials i Funció Pública, va proposar aquesta modificació al Govern amb motiu d’actualitzar unes ajudes que no havien experimentat cap canvi des del 1994. Casal va evidenciar durant la roda de premsa la importància d’aquesta decisió atès el temps que feia que no es tocaven els imports. Va reiterar que revisar la reglamentació és una necessitat, ja que “és un programa que funciona”, i ho va qualificar de “lògica aclaparadora”.L’executiu destinarà 59.000 euros a tres projectes de restauració i manteniment del patrimoni cultural que afecten la Casa Lacruz a Escaldes i Cal Call a Canillo.L’UdA modifica el pla d’estudis del màster en educació i facilita el reconeixement de crèdits.