Foment de la lectura als alumnes del sistema francès

Actualitzada 22/06/2023 a les 17:06

La delegació de l'ensenyament francès a Andorra posa en marxa l'acció 'Un llibre per a les vacances', que enguany anirà adreçat als alumnes de CM2 del sistema educatiu francès a Andorra. Així, alumnes i professors rebran abans d'acabar el curs una adaptació original i contemporània de l'Odissea d'Homer per Murielle Szac, autora, i Catel Muller, il·lustradora. El projecte pretén trasmetre el gust per la lectura i reforçar-ne la pràctica durant les vacances d'estiu. L'obra serà lliurada als alumnes de CM2 de l'escola primària francesa de Sant Julià el 22 de juny per Denis Dekerle, delegat de l'ensenyament francès a Andorra. Els alumnes de la resta d'escoles també rebran l'exemplar.