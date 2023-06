Els votants de 36 a 45 anys són els que més es van abstenir a les generals

Actualitzada 22/06/2023 a les 10:48

L'anàlisi de les dades de participació en les eleccions generals del 2 d'abril revela que hi va haver una reducció de votants de 36 a 45 anys del 15,5%, 584 electors, respecte als comicis del 7 d'abril del 2019, segons publica Estadística. I el major augment en l'exercici del sufragi comparant les dues cites es va registrar entre els votants de 56 a 65 anys, amb un 21,3%, 606 persones més que quatre anys abans, i en les de més de 65 anys, amb un creixement del 19,6%, 539 electors en xifres absolutes. El recull indica que per lloc de naixement la pujada de votants més elevada va ser el 10,9% dels nascuts al Principat, que es concreten en 1.219, i hi ha 840 dones votants més en aquest període. L'augment en el cas dels homes és de 580.Els comicis del 2 d'abril estaven convocats a les urnes 29.958 electors que suposen un 47,6% de creixement respecte als de l'abril del 2009, amb 9.660 votants més. I finalment va dipositar el vot 20.058 persones que representen un alça de 4.772 , un 31,2% per sobre del total del 2009. Estadística assenyala que el volum dels no votants ha crescut un 97,5% del 2009 al 2023, en passar de 5.012 a 9.900 persones, el que ha situat l'abstenció en un 33%. En aquest global destaca la baixada de 5,6 punts dels electors de 36 a 45 anys i dels residents a Sant Julià, amb un descens de 2,9 punts.