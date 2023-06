Actualitzada 22/06/2023 a les 14:50

El centre de tractament de residus (Ctrasa) va rebre 26.232,38 tones de residus del novembre del 2022 a l'abril d'enguany. La xifra suposa una lleugera reducció del 2,5% en comparació als tractats en el mateix període de l'any passat. Tanmateix, s'ha constatat un augment considerable de la producció energètica, que ha registrat un increment del 10%. Aquesta fita ha estat valorada en la comissió d'informació i vigilància del centre de tractament de residus, celebrada aquest matí, com una "constatació del treball aplicat al centre que permet rendibilitzar la instal·lació i la producció d'energia produïda, malgrat que la rebuda de residus disminueixi", segons indiquen.El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha estat l'encarregat de presidir per primera vegada la comissió, on també s'han presentat els resultats dels plans de vigilància corresponents a l'any 2022. A més, s'ha constatat que els valors d'emissions permesos es troben molt per sota dels nivells legals o els nivells de referència que es consideren admissibles.