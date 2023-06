El PS es nega a “seguir desprotegint” les víctimes de violència de gènere

Actualitzada 22/06/2023 a les 12:24

La presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, Judith Salazar, va presentar ahir a Sindicatura una esmena a la totalitat de devolució respecte a la renovació de la reserva referida a l’article 30, apartat 2, emesa per Andorra en el moment de la ratificació del Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica, més conegut com a Conveni d’Istanbul, informa el Partit Socialdemòcrata en un comunicat de premsa.Dit apartat, assenyalen, el qual Andorra es reserva el dret de no aplicar des de la seva entrada en vigor al Principat l’1 d’agost del 2014, esmenta que “l’Estat hauria de concedir una indemnització adequada a les persones que hagin patit danys greus a la integritat corporal o a la salut”, sempre que aquest perjudici no estigui ja cobert per l’autor del delicte o per assegurances o serveis socials i mèdics finançats per l’Estat. Així mateix, s’exposa a l’esmena a la totalitat presentada per la presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata que això no impedeix a l’Estat de demanar a l’autor del delicte el reemborsament de la indemnització subsidiàriament concedida a les víctimes.La renovació d’aquesta reserva, indica el Partit Socialdemòcrata en el comunicat de premsa, implica tornar a negar que les víctimes de danys greus produïts per violència masclista tinguin dret a una indemnització subsidiària per part de l’Estat, en cas que els autors del delicte no puguin eventualment fer-hi front, fet que els socialdemòcrates consideren que sí que hauria de ser d’aplicació a Andorra.“La violència masclista és una xacra social davant la qual l’Estat ha de protegir les dones o els infants que la pateixen”, recorden des del grup socialdemòcrata, i afegeixen que “no es pot consentir que, a més de les conseqüències físiques i psíquiques que pateixen les víctimes, quedin desprotegides econòmicament les seves formes més greus, en cas de no poder ser eventualment reparades pels culpables”.El comunicat de premsa del grup parlamentari finalitza assenyalant que és una qüestió, a parer dels consellers generals socialdemòcrates, del “deure social que hauríem de tenir totes i tots, de protegir les persones més vulnerables”.