La policia insisteix en la prudència i la responsabilitat a l'hora de manipular material pirotècnic i recorda els consells bàsics per gaudir d'una revetlla de Sant Joan segura. D'aquesta manera, el cos recomana comprar el material pirotècnic en establiments autoritzats, seguir els consells dels fabricants, i respectar les normes d'utilització i l'edat d'ús que s'indiquen en el producte. A més, puntualitzen que cal encendre'ls amb metxa especial per a petards i des de terra, sense llençar els petards amb la mà ni fent servir encenedors. Tanmateix, recorda que no s'han de llençar els petards contra res ni ningú, ni introduir-los dins de recipients, llençar-los a llocs on hi ha vegetació, o en llocs tancats. Finalment, recomanen no portar els petards a la butxaca, no manipular els petards ni treure la metxa, que els menors vagin acompanyats d'un adult i no fer servir petards si vas sota els efectes de l'alcohol o les drogues.Amb tot, el cos recalca que una mala manipulació del material pirotècnic pot provocar incendis, cremades, mutilacions, danys a l'oïda i la vista, i intoxicacions. A part, també pot suposar un perill per a les mascotes.