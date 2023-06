Andorra com a destí de pel·lícula

Actualitzada 22/06/2023 a les 14:48

Andorra Turisme promociona el Principat com un destí de pel·lícula de natura responsable i turisme sostenible amb un projecte que disposa d’un pressupost total de 500.000 euros i que preveu una valoració dels resultats a la tardor. La iniciativa va de la mà de National Geographic i durà a terme un treball d’exploració d’històries inspiradores del país. Pretén mostrar la relació de l’individu amb el territori i trobar noves propostes i solucions per fomentar el turisme respectuós amb el medi ambient. El projecte estarà format per 6 grups d’experts (científics, acadèmics i emprenedors) i se centrarà en la cerca de persones representatives d’algun àmbit atractiu del país, com ara l’esport, la cultura o la muntanya. També comptarà amb la representació de persones estrangeres per accentuar la importància del turisme.El projecte inclou una campanya publicitària confeccionada per Disney i protagonitzada per dos anuncis televisius d’animació, un de 30 segons i un de 60, en els que es mostra el vincle entre la naturalesa i la família. Els anuncis tenen com objectiu mostrar els diferents atractius del país i estaran disponibles en totes les plataformes digitals a partir del cap de setmana.