Un jutjat espanyol reconeix l'experiència laboral acumulada a Andorra

La jústicia d'Astúries obliga el servei de salut de la comunitat espanyola a tenir en compte l'experiència laboral que una tècnica de radiologia havia acumulat a Andorra, segons publica el diari El Comercio. El jutjat contenciós administratiu número 1 d'Oviedo ha atès la reclamació de Covadonga Garcia perquè es reconegui com a mèrit els 19 anys que va exercir a l'hospital de Meritxell al·legant que els serveis prestats al país "compleixen tots els requisits legals" i que el sistema sanitari públic andorrà "és assimilable al dels estats de la UE", segons recull el rotatiu asturià.L'administració asturiana no havia reconegut els anys que la professional havia exercit a Andorra, com a experiència, investigació i formació, per puntuar-li com a mèrit en la borsa de treball de la sanitat d'Astúries, lloc d'origen de la dona on havia tornat després treballar al Principat. La sanitat asturiana argumentava que Andorra no és membre de la UE i l'afectada va portar el cas als tribunals que ara li han donat la raó. El Comercio indica que la tècnica de radiologia havia estat avaluada inicialment amb 13 punts i com a resultat de la sentència suma 166 punts.