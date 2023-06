Noemi Amador demana informació sobre el parc eòlic del Maià

Actualitzada 19/06/2023 a les 16:58

El parc eòlic del Maià, la xarxa de calor de Canillo, la planta fotovoltaica de Grau Roig i el pla Renova són els temes de les quatre preguntes que la consellera general d'Andorra Endavant Noemi Amador ha presentat al Consell. La parlamentària demana que el Govern respongui per escrit sobre com es troba el projecte del Maià, si hi haurà un parc fotovoltaic a Encamp i a Pal, l'energia que generarà la planta de Grau Roig i el nombre de llars que es beneficiaran de l'energia de la xarxa de calor de FEDA Ecoterm a Canillo.Amador demana també per si el Govern preveu fer un canvi del repartiment de costos dels mínims de despeses de consum de calefacció o suprimir-los per als propietaris que han canviat de sistema per millorar l'eficiència energètica en el marc del programa Renova.