La nacionalitat segueix sent poc atractiva

Entre un 5% i un 6% dels residents que poden demanar el passaport decideixen fer-ho

Demanar la nacionalitat andorrana no acaba de ser un atractiu per als residents que ho poden fer. Segons les darreres dades d’Estadística, només el 6,1% dels residents que podien demanar la nacionalitat –és a dir que portaven més de vint anys vivint de forma ininterrompuda al país– ho van fer. Una situació que, segons el sociòleg de l’ARI Joan Micó, és deguda principalment al fet que no existeix la doble nacionalitat. “És una de les preguntes que fem a les enquestes anuals; hi ha molts motius, però principalment seria el fet que no hi ha doble nacionalitat i per tant

#1 RS

(19/06/23 07:38)