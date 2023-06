L’alcalde de la Seu prioritza urbanitzar aquest espai perquè es facin nous edificis i la creació d’un parc municipal de lloguer

El nou alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, donarà prioritat a la construcció d’habitatges a l’Horta del Valira, on hi podria haver en el futur fins a un total de 900 pisos. Segons va afirmar Barrera, “hem fet moltes coses malament en el tema de l’habitate i ara n’estem pagant les conseqüències, amb la pressió que suposa que ara molta gent d’Andorra es vol traslladar a viure a la Seu”. De fet, segons va explicar, s’està parlant de la urbanització d’aquest espai des del 2008, però fins ara no s’ha pogut materialitzar, i per tant “no s’ha posat sòl

#1 Liberto

(19/06/23 07:32)