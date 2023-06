L'APDA va donar resposta a 3.864 consultes l'any passat

Actualitzada 19/06/2023 a les 13:44

L'Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) va donar resposta a 3.864 consultes l'any passat, corresponent a un augment de 262% en comparació a les de l'any 2021. D'aquesta manera, l'entitat assegura que l'aplicació de la nova Llei qualificada de protecció de dades ha implicat l'obertura de més expedients d'ofici i, de la mateixa manera, del nombre de consultes i la seva complexitat. Així, l'agència indica que malgrat s'ha complert amb l'objectiu de preparar l'entrada en vigor de la normativa, la cap de l'APDA, Resma Punjabi, reconeix que gairebé la meitat de les mesures a les quals val fer front actualment són "difícilment assolibles" per manca de recursos. Punjabi indica que del total d'accions plantejades per l'APDA el 2022/2023, només s'ha donat resposta adequada a un 27%: "Estem intentant desenvolupar un 28% més, però tenim un 45% a les quals és pràcticament impossible arribar", lamenta. La cap posa en relleu la "necessitat urgent" d'incorporar, "com a mínim", un inspector més i preveure la contractació d'un tècnic internacional.Pel que fa a les mesures ja aplicades, l'agència informa que han actualitzat la pàgina web, han desenvolupat formularis específics i altres eines per facilitar la notificació de violacions de seguretat, la sol·licitud de consentiment o l’exercici dels drets dels interessats o posar a disposició models orientatius per a la redacció de polítiques de privacitat, clàusules de protecció de dades o registres d’activitats de tractament. A més, la llei també ha anat acompanyada d’una actualització dels textos, motiu pel qual s’han hagut de publicar dos reglaments, més directrius i altres adequacions. D’altra banda, la nova direcció de l’Agència ha reforçat els vincles internacionals amb la projecció i participació d’Andorra en diferents organismes, així com actualitzant, establint-ne de nous i iniciar la participació en noves comissions, com la Comissió de Videovigilància, el Consell Andorrà d’Estadística i la Comissió Nacional d’Accés i Avaluació de la Documentació. L'APDA assenyala que actualment està treballant per assolir un major reconeixement en el projecte estratègic de digitalització del país.