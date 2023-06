Inflació del 4,9% al maig

Actualitzada 19/06/2023 a les 11:07

L'Índex de Preus al Consum (IPC) se situa en el 4,9% al maig, mig punt per sota de la xifra del mes passat, segons l'indicador publicat avui per Estadística. L'informe indica que els principals grups que fan disminuir la inflació són el grup Transport, amb una disminució de dos punts i vuit dècimes per l'abaratiment dels preus dels carburants i lubricants, i el grup Aliments i begudes no alcohòliques, que decreixen un punt i una dècima per la disminució dels preus del peix després del creixement al maig de l'any passat. D'altra banda, indiquen que el grup Béns i serveis diversos ha crescut en dos punts, situant-se al 4,2%, a causa de l'augment dels preus de les assegurances de transport.La variació mensual de l'IPC ha estat al mes de maig del +0,2%, mentre que l'any passat va ser de +0,6%, a conseqüència principalment del creixement dels preus dels productes dels grups Béns i serveis diversos, que pugen fins a un 2% a causa del creixement dels preus de les assegurances de transport. Estadística assenyala que la pujada d'aquests grups s'ha vist compensada també per la caiguda del grup Transport amb un -1,6% a causa de l'abaratiment dels preus dels carburants i lubricants.Als països veïns l'IPC ha estat del 3,2% aquest mes de maig, nou dècimes per sota al de l'abril, mentre que a França es troba en el 5,1%, amb una reducció de vuit dècimes.