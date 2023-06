Fòrum internacional d'educació i tecnologia a l'UdA

Actualitzada 19/06/2023 a les 17:44

La Universitat d'Andorra (UdA) acollirà el 30 de juny la novena edició del Fòrum internacional d'educació i tecnologia (FIET). L'espai de trobada portarà enguany com a títol 'Repensant els espais i els recursos digitals per a l'aprenentatge' i tindrà lloc a la sala Sergi Mas. La jornada serà de les 10 a les 19 hores i comptarà amb una primera part restringida als membres del grup de recerca. En canvi, a partir de les 11.30 hores es faran activitats obertes a tots els participants inscrits, entre aquestes la conferència del comunicòleg Genís Roca i una 'Conversa entre experts' amb la participació de Guillermo Bautista, Francesc Esteve i Neus Lorenzo. Per a més informació de la programació i sobre les inscripcions es pot visitar el web