Sindicats de policia i presó demanen celeritat insistint que és l’escull per captar agents

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, revisarà les graelles salarials dels cossos especials tal com va assegurar dilluns passat en l’entrevista a Diari TV. Sindicats de policia i presó reivindiquen la urgència d’aquest treball, insistint que un sou massa baix és el principal escull per captar nous agents. “Aquesta revisió salarial s’ha de fer, però no podem esperar dos o tres anys”, argumenta el president del Col·lectiu de Funcionaris de la Policia (CFPA), Hugo Guiomar. En termes similars s’expressa el portaveu del Sindicat Penitenciari Andorrà (SPA), David Bernaus, que adverteix que no els val qualsevol revisió. “Creiem que