El SAAS vol cobrir cinc places d'infermeria adscrites a El Cedre

Actualitzada 19/06/2023 a les 06:34

El consell directiu del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha acordat procedir a la cobertura de cinc places d’infermer/a a jornada completa adscrites al centre sociosanitari El Cedre. Els requisits per poder optar al procés de selecció són tenir el bàtxelor en Infermeria emès pel Govern d’Andorra, o titulació en Infermeria obtinguda o homologada en un Estat membre de la Unió Europea equivalent al MAQ6, reconeguda pel Govern d’Andorra; competència oral i escrita en català equivalent al nivell B2 o superior; i coneixements d’ofimàtica a nivell usuari. Es valorarà formació acreditada com formacions oficials específiques de la seva àrea d’actuació; formació continuada d’interès pel lloc de treball; i certificat B2 mínim de català i coneixement demostrable en altres idiomes. També es valorarà experiència demostrable en l’àmbit sanitari com a infermer/a en unitats/serveis afins a l’àmbit de la geriatria.