Detinguda per agredir la parella i conduir ebria

Actualitzada 19/06/2023 a les 10:12

Una jove de 25 anys va ser detinguda la matinada de dissabte per conduir en estat d'embriaguesa. La policia informa que la jove va ser controlada amb una taxa d'alcoholèmia positiva d'1,5 grams i els agents van detectar que havia agredit la parella, que viatjava a la part posterior del vehicle que conduïa.La dona va ser arrestada pels delictes contra la seguretat colectiva, per conduir sota els efectes de l'alcohol, contra la integritat física i moral per l'agressió a la parella i també contra l’honor ja que va insultar la patrulla que va procedir a detenir-la.El cos de seguretat ha fet pública també l'arrest la mateixa matinada de dissabte d'una altra conductora, de 35 anys, que va donar 1,15 grams d'alcohol en la prova que se li va fer.