Cerqueda veu “tocat” el partit, però anima “a passar pàgina”

El nou president del comitè parroquial de la capital recorda que “ara només podem pujar”

“Estem tocats però hem de passar pàgina.” Així ho manifesta el nou president del comitè parroquial de Liberals a Andorra la Vella, Jordi Cerqueda, que tot i la difícil situació que travessa el partit es mostra optimista i afirma que “ara ja només podem pujar”. Les darreres eleccions generals han suposat que un dels partits més antics s’hagi quedat gairebé sense representació parlamentària, amb només Víctor Pintos com a representant de la formació al Consell General. Tot i això ja s’ha iniciat la tasca per renovar els comitès en aquelles parròquies en què Liberals té presència, començant per la capital,