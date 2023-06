Càritas alerta que l'habitatge és el principal problema de pobresa al país

Actualitzada 19/06/2023 a les 13:23

Càritas Andorrana ha fet pública aquest matí la memòria d'activitats de l'entitat corresponent al 2022. Durant l'any passat l'entitat va atendre 1.301 persones en els diferents programes d'acció social que té en funcionament, una xifra semblant a la que es registrava abans de la pandèmia del coronavirus. "Ha estat un any de retorn a la normalitat", ha manifestat el president de l'associació, Amadeu Rocamora, que ha comparegut acompanyat de la coordinadora, Txiqui Bruna.



Una de les actuacions més importants del passat exercici van ser les ajudes proporcionades als refugiats de la guerra d'Ucraïna, amb un total de 75.000 euros destinats a les seves homòlogues a Ucraïna i també altres països com Polònia, Romania, Moldàvia, Hongria i Eslovàquia. En total, durant l'any passat l'entitat va destinar 504.750 euros als seus programes d'acció social per atendre, acompanyar i donar suport a les persones vulnerables.Rocamora ha posat èmfasi durant la presentació que "el problema principal a Andorra és el tema de l'habitatge", sobretot pel fet que "l'habitatge és molt car en proporció als sous"", i per tant "cada vegada és més difícil accedir a un habitatge, sobretot a un habitatge digne". En aquest sentit, Càritas Andorrana considera que la solució passa per impulsar l'habitatge social per a aquelles famílies que no poden pagar els preus habituals avui dia al mercat immobiliari i també la construcció d'habitatge a preu assequible per crear un parc públic d'aquest tipus de pisos "intentant intervenir el menys possible per no desincentivar" la creació d'habitatge també des del sector privat.