El balanç de serveis de la policia durant el cap de setmana deixa un no resident de 30 anys detingut dissabte a la tarda a Encamp per incomplir diverses ordres d'expulsió, segons informa el cos de seguretat. L'home està acusat de delictes contra la funció pública i l'administració de justícia per tornar al Principat.Els agents van arrestar a més un altre no resident també de 30 anys divendres al matí al Pas de la Casa per identificar-se amb documentació falsa.