L'associació d'argentins demana cursos de català en línia

Actualitzada 19/06/2023 a les 19:05

El president d'Argentinos en Andorra, Marcelo Ponce, s'ha reunit aquest matí amb el director de Política Lingüística, Joan Sans Urgell, per actualitzar la situació dels argentins al país i fer-li entrega d'un dossier d'inquietuds de la comunitat. Així, Ponce ha proposat canvis en els horaris dels cursos, més classes presencials a altres parròquies i l'habilitació de cursos en línia per facilitar l'aprenentatge del català entre els nouvinguts. El president indica que per a aquells treballadors com són els de restauració que treballen migdia i nit, seria molt bona opció fer classes en línia. Tanmateix, suggereixen un curs de català més baix del bàsic que amb el temps pogués ser obligatori i que ajudés als treballadors a comunicar-se en català a "clients, caps o proveïdors", posant més èmfasi en "l'aprenentatge en la pràctica i no només en la teoria".