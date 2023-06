Un dia per la llengua

La final de la lliga paraulògic va desplaçar més de 200 persones, entre elles quatre andorrans, a l’Antiga Fàbrica Damm per concursar al joc en català.

’antiga fàbrica Estrella Damm va acollir ahir al migdia la final de la Lliga Paraulògic. Un total de 200 persones dels territoris de parla catalana es van reunir amb els mòbils en mà per superar les proves lingüístiques amb satisfacció. Entre els 60 finalistes de l’Alguer, la Catalunya Nord, Catalunya, Andorra, el País Valencià i les Illes Balears es comptava amb quatre representants del Principat que es van desplaçar fins a la capital catalana per concursar en el joc de mots. Tot i que Andorra no es va poder endur cap podi, els jugadors del Principat van poder quedar en