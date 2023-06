Josep Roig, elegit nou president d’SDP, posarà en marxa un projecte en què conflueixen totes les forces progressistes

“Afrontar un procés de refundació del centreesquerra del nostre país” i “definir el nostre projecte de país per als propers 10 anys”. Aquest és el principal repte que vol tirar endavant el nou president de Progressistes-SDP, Josep Roig, que ahir va rebre el suport majoritari de l’assemblea nacional del partit per assumir el càrrec, en substitució de Jaume Bartumeu. La intenció de la formació progressista és posar en marxa un procés de convergència política i social, en el qual no només han de participar altres partits polítics, sinó que també s’ha d’implicar la societat civil en el sentit més ampli