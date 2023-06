Els hotels confien que les reserves vagin incrementant-se en els propers dies

La venda d’entrades per veure enguany les representacions del Cirque du Soleil s’està fent a un ritme més lent que en anys anteriors, almenys quan falten encara poc menys de dues setmanes perquè comenci l’espectacle. Així es dedueix de les manifestacions dels establiments hotelers que han estat consultats al respecte, que coincideixen que a hores d’ara han venut menys entrades que altres anys, fet que ha aixecat una certa preocupació per si aquest reclam turístic tindrà el mateix al·licient per fer venir turistes que en altres ocasions. En aquest sentit, una important cadena hotelera instal·lada al país, amb una desena