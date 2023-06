Actualitzada 18/06/2023 a les 18:35

La policia ha informat avui que a les 10.36 hores hi ha hagut una col·lisió entre dos turismes a l'avinguda Tarragona al número 63, a Andorra la Vella. L'accident entre els dos turismes implicats, un Opel MOKKA amb matrícula francesa i un VW TOURAN, amb matrícula espanyola, ha provocat que la passatgera del VW i no resident de 49 anys resultes ferida i posteriorment fos traslladada a l'hospital on ha sigut tractada amb contusions.