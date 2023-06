L'AFA participa en un fòrum sobre els mercats de valors

Actualitzada 18/06/2023 a les 06:14

L’Autoritat Financera Andorrana (AFA) participa en la reunió anual dels reguladors dels mercats de valors amb altres membres de la comunitat financera internacional, amb motiu de la 48a Conferència Anual de l’IOSCO, organitzada a Bangkok per la Securities and Exchange Commission de Tailàndia, un esdeveniment que proporciona un fòrum per a interaccions fonamentals i reforça la cooperació entre els seus membres. L’IOSCO és el principal fòrum de mundial en matèria de cooperació dels organismes reguladors dels mercats de valors. En la 48a edició s’han tractat les temàtiques considerades com a prioritàries per a l’IOSCO, entre les quals destaquen les FinTech i els criptoactius, les finances sostenibles, l’eficiència i la integritat de l’ús de la tecnologia en les accions de supervisió, la inclusió financera i la col·laboració de l’IOSCO amb el Financial Stability Board.