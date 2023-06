Inici de la campanya de prevenció d'incendis forestals

Actualitzada 18/06/2023 a les 06:22

El departament de Protecció Civil, juntament amb els bombers, va publicar ahir a través de les seves xarxes socials l’inici de la campanya de prevenció d’incendis. La campanya, segons s’explica a les diverses piulades, contempla un seguiment diari amb Andorra Recerca+Innovació i el Servei de Meteorologia de la situació meteorològica i de l’estat dels boscos per elaborar el butlletí de perill d’incendi que marca la manera d’actuar davant del risc.El departament va informar que segons el nivell assolit de perill d’incendis, s'aplicaran certes restriccions en l’ús d’equipaments i en la realització d’algunes activitats. Es poden consultar a través de les pàgines web incendis.ad i protecciocivil.ad per estar al dia d’aquestes informacions.El departament de Protecció Civil recorda que el respecte i el seguiment de les tasques de prevenció per part de la ciutadania és essencial per evitar mals majors.