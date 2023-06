El nou alcalde de la Seu des d’ahir aposta per augmentar les freqüències dels busos entre els dos territoris i “posar un preu raonable”

Com veu les relacions entre la Seu d’Urgell i Andorra?

Creiem que les relacions amb Andorra són importantíssimes i les hem de fer encara més estretes. Hem de fer que els llaços siguin més estrets, per exemple, a nivell econòmic, sanitari, àmbit en què ja va es va establir un conveni entre el govern espanyol i el d’Andorra. A més, donem suport a aquesta àrea econòmica Andorra-Pirineus que es va proposar per part de l’Antoni Pol i el Joan Ganyet. En aquest sentit, creiem que s’han d’enfortir aquestes relacions, que ja són bones.



Què li sembla la proposta que Andorra sigui motor

#1 A pagar !

(18/06/23 06:37)