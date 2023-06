Els Jocs Florals premien a setze joves autors

Actualitzada 18/06/2023 a les 17:16

El Palau de Gel de Canillo ha acollit aquest matí la festa dels Jocs Florals. El Cercle de les Arts i de les Lletres ha premiat a setze de joves autors. Enguany es compleixen cinquanta-un anys de la primera edició i enguany s'han presentat un total de 152 poemes de totes les categories i especialitats.En les categories juvenils Mirian Garrote Aroa (amb el poema Aurora boreal) va aconseguir la flor natural, amb accèssits per a Laura Cabot Marcos. L’Englantina per a la millor composició patriòtica va ser per a Enric Canals Pesado (Pàtria estimada), amb accèssits per a Pol Guardiola. El premi Viola (valors espirituals) el va rebre Judit Esparrach Domingo, amb accèssits aMaria Garcia Corso. El premi extraordinari, per a Sara Obiols Alarcón (per El raïm com els records), amb accèssit aBryan Rodríguez Kutuzava.La categoria infantil va guardonar Martina Domingo Romero (Flor natural); Ona Nartínez Gordillo (Viola) i Arnau Martí Vila (categoria Premi extraordinari de poesia amb temàtica lliure).