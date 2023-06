Actualitzada 17/06/2023 a les 11:00

Avui comença la campanya de prevenció d’incendis que activem anualment amb @bombersandorra



La campanya contempla un seguiment diari amb @andorra_ri i @MeteoAnd_OECC de la situació climatològica i de l’estat dels boscos per elaborar el butlletí de perill d’incendi. pic.twitter.com/9iR4b8yeoM — Protecció Civil Andorra (@pcandorra) June 17, 2023

Protecció Civil juntament amb els Bombers han publicat avui a través de les seves xarxes socials l'inici de la campanya de prevenció d'incendis. La campanya contempla un seguiment diari amb Andorra Recerca+Innovació i el Servei de Meteorologia de la situació climatològica i l'estat dels boscos per elaborar el butlletí de perill d'incendi.El servei informa que segons el nivell assolit, s'aplicaran certes restriccions en l'ús d'equipaments i en la realització d'algunes activitats. Es poden consultar a través del web incendis.ad per estar al dia d'aquestes informacions i el protecciocivil.ad . Protecció civil recorda que el respecte i el seguiment de les tasques de prevenció per part de la ciutadania és essencial per evitar mals majors.