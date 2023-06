El ministeri treballa en la renovació del conveni amb el sistema educatiu gal

El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, va manifestar ahir la voluntat de treballar en la renovació del conveni per mantenir un ensenyament de qualitat en els centres educatius francesos a Andorra. Ho va fer després de reunir-se amb el cap del Servei de Pressuposts de Polítiques Educatives Territorials francès, Christophe Gehin, per celebrar la Comissió Mixta francoandorrana en l’àmbit de l’ensenyament, va informar el Govern en un comunicat. Aquesta comissió es reuneix una vegada a l’any, alternativament a París i a Andorra, per tractar de la cooperació entre els dos països a nivell educatiu.



