Videoclip de celebració dels 40 anys de l'Escola Andorrana

Gravació d'un videoclip per als 40 anys de l'escola andorrana

Actualitzada 16/06/2023 a les 11:59

Govern ha fet públic avui el videoclip enregistrat a principis de maig per celebrar els 40 anys de l'Escola Andorrana. En la gravació hi van participar prop de 1.500 alumnes i personal de les tres escoles de segona ensenyança del sistema educatiu andorrà. L'escenari va ser l'antiga plaça de braus de la capital i la cançó escolida 'Ballarem' del grup Koers. Tanmateix, es va comptar am la participació del bateria del grup Gossos, Santi Serratosa, qui va ser l'encarregat de crear la coreografia del projecte.