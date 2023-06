Els propietaris de terres exposen el treball realitzat per una experta sobre la Llei del sòl

El Centre de Congressos d’Andorra la Vella va acollir ahir a la tarda una conferència de Danielle Cabanis, professora de la Universitat de Toulouse, sobre els treballs que li va encarregar l’Associació de Propietaris de Terres Andorranes (APTA) amb relació a la Llei del sòl. Per la ponent, malgrat els canvis que s’han introduït a la llei, “el principi que tot el que no es pot edificar es pot edificar roman inalterat”, fet que dificulta una planificació racional en aquest àmbit. Així, entre les vies que Cabanis proposa explorar hi ha, per exemple, la d’exigir per a tots els projectes