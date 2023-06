Reunió amb els agents econòmics sobre l'estat de l'acord amb la UE

Actualitzada 16/06/2023 a les 17:48

El cap de Govern, Xavier Espot, i el secretari d'Estat per a les Relacions amb la UE, Landry Riba, s'han reunit aquest matí amb els agents econòmics i socials per compartir els aspectes tractats en la darrera sessió de negociació per a l'acord d'associació amb la Unió Europea. Tanmateix, s'han tractat els temes previstos per a la propera ronda de negociacions, que es durà a terme la setmana que ve. L'executiu ha destacat a les xarxes socials que la coordinació i la transparència són "eixos claus" per poder assolir un acord d'associació amb una àmplia participació.