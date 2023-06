Persecució d'un conductor drogat i amb tabac de contraban

Actualitzada 16/06/2023 a les 10:37

Un home no resident de 30 anys va ser arrestat ahir al matí al Tarter després d'una persecució des de Bordes d'Envalira. El conductor, que segons va constatar la policia anava drogat, transportava 750 paquets de tabac i 54.000 grams de tabac de picadura valorats en 5.784 euros.L'home va ser enxampat quan una patrulla que es trobava a la zona va decidir controlar un vehicle davant la sospita que transportés tabac de contraban. En indicar al conductor que aturés el vehicle va accelerar per fugir, tot circulant a gran velocitat i contra direcció, avançant a altres vehicles que anaven per la General 2 i per l'interior de la vila de Soldeu. Els agents indiquen que el conductor va continuar circulant de manera temerària fins a arribar al Tarter, on va abandonar el vehicle. Dues patrulles més es van sumar a la cerca de l'home, a qui van localitzar i interceptar minuts després mentre intentava fugir corrent per un camí de muntanya.L'home va donar positiu en la prova de drogues al volant i a més, se li van trobar 0,8 grams d'haixix durant l'escorcoll. Dins el cotxe portava una quantitat total de 750 paquets de tabac i 54.000 grams de tabac de picadura. Se l'acusa de delictes contra la seguretat col·lectiva, per conducció temerària i sota els efectes de les drogues, i d'un altre delicte contra la funció pública per desobeir als agents.