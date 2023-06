Habitatge buscarà la implicació del privat

Es volen solucions “àgils”, com ara cedir terrenys dels comuns perquè es construeixi

El nou secretari d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Jordi Puy, va defensar ahir la necessitat d’apostar per la col·laboració publicoprivada per combatre el problema de l’habitatge. Una aposta que ja va sortir durant la campanya electoral i que el nou alt càrrec va tornar a posar sobre la taula en l’acte de jurament dels secretaris d’Estat. Així, Puy va asseverar que “estem estudiant tots els dossiers que hi ha damunt la taula, hem parlat amb la Cambra de Comerç i amb la CEA, que és partidària de posar en marxa aquest tipus d’iniciatives publicoprivades, però potser no cal un pla