GosSOS fa una crida a adoptar per la saturació que registra la gossera

Últimament ha entrat a les instal·lacions un animal cada dos dies

La gossera es troba actualment al màxim de la capacitat, amb 42 gossos al refugi i una “necessitat urgent” que la gent adopti per “evitar el col·lapse de l’equipament”. GosSOS, l’entitat que gestiona les instal·lacions, assegura que en el darrer mes hi ha hagut una mitjana d’un gos nou cada dos dies, un ritme d’entrades que considera “força alt, com acostuma a passar cada primavera”. Des del refugi indiquen que el ritme d’adopcions també és alt, però aquest “no és suficient per equilibrar-ho amb les nombroses entrades”.



El motiu de l’entrada de nous gossos és causat principalment per la cessió d’animals