Detingut un dels implicats en l'operació antidroga del Pas

Actualitzada 16/06/2023 a les 10:53

La policia va detenir ahir al matí un home de 43 anys vinculat a la macrooperació per antidroga efectuada a finals de març al Pas de la Casa i que el cos va anomenar com a Big Bang. La detenció per ordre judicial s'ha pogut fer arran de la investigació oberta després del comís de droga.En la macrooperació la policia va comissar 342 grams de cocaïna, tant en roca com en dosis preparades per a la venda; 26 grams de metamfetamina; 342 grams d'haixix; 70 grams de marihuana i una petita quantitat d'èxtasi. Els agents també van trobar més de 17.600 euros en efectiu, una màquina per comptar bitllets, cinc bàscules de precisió i estris per al tràfic d'estupefaents. El cos va detenir tres homes de 33, 38 i 50 anys i una dona de 46 anys, tots residents al Principat.El balanç de detencions informa que aquesta setmana han estat detingudes dues persones per conduir sota els efectes de l'alcohol, dos homes de 30 i 32 anys. El primer va ser detingut amb una taca d'1,38 grams per litre de sang, mentre que el segon va donar positiu amb una taxa d'alcoholèmia d'1,91.La policia també ha arrestat una dona de 48 anys no resident per falsificar un certificat d'experiència laboral per tal d'obtenir el permís de residència i treball al país.