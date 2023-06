Espot, optimista de poder sumar totes les formacions després de la primera trobada

“Ha estat una reunió llarga i profitosa.” Així va definir el cap de Govern, Xavier Espot, la primera trobada de totes les forces polítiques –les parlamentàries i les extraparlamentàries– per abordar el pacte d’Estat amb relació a l’acord d’associació amb la Unió Europea. Un Espot que es va mostrar optimista de poder assolir convèncer tots els partits, després de veure que les demandes realitzades eren “susceptibles de ser incorporades”. De fet, la resta de formacions que no conformen la majoria –Concòrdia, Partit Socialdemòcrata i Liberals–, així com aquelles que no estan al Consell General –terceravia i SDP– van mostrar bona